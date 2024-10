Πλήγμα για τους Μπουλς ξανά με τον Λόνζο Μπολ.

Είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και έχουν πάει πίσω την εξέλιξη του. Ο λόγος για τον Λόνζο Μπολ που δεν σταματά τα προβλήματα.

Ο γκαρντ των Μπουλς δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του το επόμενο διάστημα, αφού θα μείνει στα... πιτς για τουλάχιστον 10 μέρες. Ο Λόνζο τραυματίστηκε στον καρπό και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις σε 10 μέρες. Μένει να δούμε αν θα χάσει ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.

Φέτος μετρά 4.7 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, θέλοντας να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από ατυχίες. Η χρονιά πάντως δεν ξεκίνησε καλά για εκείνον.

Lonzo Ball has suffered a right wrist sprain and will miss at least 10 days pic.twitter.com/gVGwSBqvse