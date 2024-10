Οι Σίξερς πήραν το θρίλερ με 118-114 κόντρα στους Πέισερς στην παράταση, με τον Μάξει να σταματά στους 45 πόντους.

Ματσάρα στην Ιντιάνα, αλλά τελικά οι Σίξερς κατάφεραν να αντέξουν στο θρίλερ και να νικήσουν τους Πέισερς με 118-114 στην παράταση. Ο φοβερός Μάξεϊ είχε 45 πόντους.

Το ματς ήταν θρίλερ, με τον Νέμπχαρντ να κάνει το 102-97, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Ούμπρε μείωσε σε 102-99 στη συνέχεια , ενώ ο Μάξεϊ έφερε το ματς στο 102-101 στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Μάρτιν σκόραρε για το 102-103 και έβαλε μπροστά τους Σίξερς. Ο Μάξεϊ έκανε το 105-102 στα δέκα δευτερόλεπτα, όμως ο Χαλιμπέρτον με φοβερό τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση. O Mάξεϊ έκανε το 110-112 στο τρίτο λεπτό της παράτασης. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε για το 114-111, 20 δευτερόλεπτα πριν την παράταση. Ο Μάξεϊ με 1/2 βολές έκανε το 114-116 στα 8 δευτερόλεπτα. O Xαλιμπέρτον έχασε τις κρίσιμες βολές (τη δεύτερη επίτηδες για να πάρει ριμπάουντ η ομάδα του) και ο Μάξεϊ υπέγραψε το διπλό των Σίξερς για το 114-118.

