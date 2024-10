Σίμονς σε οπαδό: «Γιατί δεν το λες μπροστά μου ρε μ***ι;» (vid)

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου των Μάτζικ όπου οπαδός επιτέθηκε φραστικά σε παίκτη των Νετς και αυτός να απαντάει στο ίδιο ύφος.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/10), οι Μάτζικ επικράτησαν στο Ορλάντο επί των Μπρούκλιν Νετς με σκορ 116-101, με τον παίκτη των φιλοξενούμενων, Μπεν Σίμονς να δέχεται φραστική επίθεση στο δρόμο του για τα αποδυτήρια και αυτός να απαντάει.

Ο Αυστραλός πόιντ/φόργουορντ δεν βρίσκεται στη καλύτερη φάση της καριέρας του, ωστόσο προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του στο ΝΒΑ με τα δημιουργικά και αμυντικά του χαρακτηριστικά.

Μετά το τέλος του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στους Μάτζικ, ο Σίμονς κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια δέχτηκε φραστική επίθεση από οπαδό ο οποίος του είπε ότι παίζει χάλια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Σίμονς απάντησε στον οπαδό με άσεμνο τρόπο ενώ τον λόγο από τον φίλο των Μάτζικ ζήτησε ο Ντένις Σρούντερ προκειμένου να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

