Ντουράντ σε Ντόνσιτς: «Είσαι πολύ μικρός» (vid)

Οι Σανς επικράτησαν εντός έδρας των Μάβερικς με σκορ 114-102, με τον «άσο» της ομάδας του Φοίνιξ, Κέβιν Ντουράντ, να έχει την «τιμητική» του.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε μόλις ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τους 29000 πόντους στη καριέρα του, με τον ίδιο να το γιορτάζει με τη νίκη της ομάδας του επί των Μάβερικς του Λούκα Ντόνσιτς.

Πλησιάζοντας στο τέλος του αγώνα, χαρακτηριστική ήταν η κίνηση από τον πολύπειρο φόργουορντ, όταν ο Σλοβένος γκαρντ του Ντάλας προσπάθησε να τον μαρκάρει ανεπιτυχώς, με τον Ντουράντ να του δείχνει με χειρονομία ότι είναι... πολύ μικρός.

