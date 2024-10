Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα από τα καλύτερα καρφώματα της βραδιάς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Σικάγο Μπουλς και ηττήθηκαν με 133-122, παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει double double με 38 πόντους και 11 ριμπάουντ, επίδοση η οποία δεν κρίθηκε τελικά αρκετή ώστε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Greek Freak ενώ απέμεναν περίπου 7:42 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου, πραγματοποίησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα της βραδιάς, κάνοντας poster τον Νίκολα Βούτσεβιτς!

GIANNIS TOOK FLIGHT FOR THE POSTER! pic.twitter.com/MTI7mDD3rG