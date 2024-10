Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν στην έδρα τους κόντρα στους Σικάγο Μπουλς και ηττήθηκαν με 133-122, παρά το double double του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Σικάγο Μπουλς, με τους «Ταύρους» να καταφέρνουν να πάρουν το διπλό με 133-122, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το double double του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 38 πόντους με 15/22 δίποντα και 8/16 βολές ενώ παράλληλα πήρε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 35:08 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισε ο Κόμπι Γουάιτ, ο οποίος στο τέλος της αναμέτρησης είχε φτάσει τους 35 πόντους και «οδήγησε» την ομάδα του στην επικράτηση.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες βρίσκονταν πολύ κοντά η μία με την άλλη. Στο 6:00 το σκορ ήταν στο 15-14 υπέρ των «ελαφιών», με τους γηπεδούχους μάλιστα να ολοκληρώνουν την αρχική περίοδο στο 32-30.

Dame alley-oop to Giannis from near halfcourt! pic.twitter.com/X76YqtPVkU

Στη συνέχεια του ματς η εικόνα παρέμεινε περίπου η ίδια με τις δύο πλευρές να έχουν μικρές διαφορές. Στο 6:06 ο Ζακ ΛαΒίν είχε μειώσει σε 49-46 ενώ ο Κόμπι Γουάιτ φτάνοντας τους 17 πόντους στα 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είχε κάνει το 63-61, προτού ο Πόρτις με τρίποντο στο τέλος του χρόνου κάνει το 64-63, έπειτα από ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Spinning and slamming.



Giannis has our first 8 points of Q3. pic.twitter.com/J0o9t6NxbX