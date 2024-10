Ο Τζέιμς Γουάισμαν υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον «ηγέτη» των Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, να δείχνει την στήριξη του στον άτυχο συμπαίκτη του φορώντας μπλούζα με το όνομα του στο ζέσταμα πριν τον αγώνα με τους Νικς.

Οι Πέισερς επικράτησαν στην έδρα των Πίστονς, στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, με σκορ 115-109, όμως η χαρά τους έμεινε μισή.

Πέισερς: Ρήξη αχιλλείου ο Γουάισμαν, χάνει όλη τη σεζόν

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο φέρελπις σέντερ της ομάδας, Τζέιμς Γουάισμαν, αφότου αγωνίστηκε για 4,5 λεπτά στη πρεμιέρα και πέτυχε έξι πόντους, διαγνώσθηκε με ρήξη αχιλλείου και δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Pascal Siakam notches his 2,000th career assist on the dish for James Wiseman's first bucket in the Blue & Gold. pic.twitter.com/UxFjnlsPcA