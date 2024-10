Γιόκιτς για τα 7/38 τρίποντα: «Είμαστε μια ομάδα με μέτριους σουτέρ, εκτός του Μάρεϊ και του Πόρτερ Τζ.»

Την ομάδα του με αυστηρό τρόπο, στο κομμάτι του μακρινού σουτ, έκρινε ο Νίκολα Γιόκιτς μετά την ήττα από τους Θάντερ.

Οι Ντένβερ Νάγκετς είδαν τους Θάντερ να περνούν με άνεση μέσα από το... σπίτι τους, στην πρεμιέρα των δύο για τη φετινή σεζόν στο NBA και ο Νίκολα Γιόκιτς υπήρξε «σκληρός», όχι με την εμφάνιση αλλά με τον τρόπο που έχει στηθεί η ομάδα.

Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ, αλλά οι Χολμγκρεν και Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ αποφάσισαν πως... θα φύγουν νικητές από το Ντένβερ. Με τον Γιόκιτς να σχολιάζει τα 7/38 τρίποντα της ομάδας του.

«Είμαι μια ομάδα που δε σουτάρει καλά, εκτός από τον Μάικλ Πόρτερ Τζ. και τον Τζαμάλ Μάρεϊ. Όλοι μας είμαστε σουτέρ ημέρας ή μάλλον όχι ημέρας, απλώς μέτριοι σουτέρ» είπε ο σούπερ σταρ των Νάγκετς.

«Έχουμε κάτι άλλο, πιθανότατα θα είμαστε καλύτεροι και έχουμε πλεονεκτήματα σε άλλα κομμάτια» συνέχισε ο Γιόκιτς, μετά από μία αναμέτρηση που οι Νάγκετς έμοιαζαν πραγματικά εγκλωβισμένοι στο παιχνίδι των αντιπάλων τους. Τζαμάλ Μάρεϊ και Μάικλ Πόρτερ Τζ. είχαν 2/5 και 3/10 τρίποντα αντίστοιχα, με όλη την υπόλοιπη ομάδα να μετράει 2/23, σε μία βραδιά που θέλουν να αφήσουν πίσω στο Ντένβερ.

Nikola Jokic: "We are not a good shooting team, except Mike and Jamal. All of us are kind of streaky, not streaky, but just average shooters."#MileHighBasketball pic.twitter.com/bOH2TeRdEv