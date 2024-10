Μπορεί να... άγγιξε το triple double (14π., 8ρ., 10 ασ.) ο Ντεζούντε Μάρεϊ, ωστόσο η ατυχία του... χτύπησε την πόρτα στην πρεμιέρα, μιας και έφυγε από το παρκέ έχοντας σπάσει το αριστερό του χέρι.

Οι Πέλικανς μπορεί να έκαναν μια ιδανική πρεμιέρα απέναντι στους Μπουλς, επικρατώντας με 123-111, ωστόσο η ατυχία τους χτύπησε ξανά την πόρτα. Με τον Ντεζούντε Μάρεϊ στο ντεμπούτο του να φεύγει έχοντας σπάσει το αριστερό του χέρι!

Ο Μάρεϊ τραυματίστηκε αφού προσγειώθηκε άτσαλα μετά από ένα φάουλ του Ζακ ΛαΒίν, σε προσπάθεια για σουτ τριών πόντων. Και τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν, μιας και γκαρντ των Πέλικανς θα λείψει για αρκετά μεγάλο διάστημα.

Σε μία ομάδα που οι τραυματισμοί έχουν γίνει δεύτερη φύση, με τους Ζάιον Γουίλιαμσον και Μπράντον Ίνγκραμ να έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν. Ενώ ακόμα και στην πρεμιέρα, ο Ζάιον απουσίασε λόγω ασθένειας.

Tests confirm a fractured left hand for Pelicans guard Dejounte Murray, sources tell ESPN. Murray is now sidelined for an extended period of time. https://t.co/9XiJPg0ukZ