Τζος Χαρτ: «Να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ οι Σέλτικς» (vid)

Οι Σέλτικς «διέλυσαν» στο εναρκτήριο ματς της σεζόν τους Νικς με σκορ 132-109, αναγκάζοντας τον γκαρντ της Νέας Υόρκης, Τζος Χαρτ να ζητήσει οι παίκτες της Βοστώνης να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ.

Με «κομμένα τα φρένα» ξεκίνησαν οι Σέλτικς την υπεράσπιση του τίτλου του ΝΒΑ, επικρατώντας στη Βοστώνη των Νικς με σκορ 132-109, κάνοντας παράλληλα... όργια έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η εμφάνιση των «Κελτών» υποχρέωσε τον γκαρντ των Νικς, Τζος Χαρτ, να «υποκλιθεί» στην εμφάνιση του αντιπάλου, λέγοντας χαρακτηριστικά αστειευόμενος ότι οι Σέλτικς πρέπει να περάσουν από έλεγχο ντόπινγκ.

Ο 29χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ και δεν κατάφερε να συνεισφέρει στον βαθμό που θα ήθελε ο προπονητής του, Τομ Θίμποντο.

«Tο ΝΒΑ πρέπει να τους κάνει ένα τεστ αντιντόπινγκ. Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Θέλω να πω, πρέπει να τους δώσεις συγχαρητήρια γι' αυτό. Ήταν ήδη μια εκρηκτική ομάδα και προφανώς υπήρχε μια ενέργεια που ήταν μεταδοτική. Έπαιξαν εξαιρετικά. Εμείς θα το αναλύσουμε, θα μάθουμε από αυτό, θα δούμε μερικά από τα αμυντικά λάθη που κάναμε που οδήγησαν σε ελεύθερα σουτ, αλλά είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι και έχουμε άλλα 81».

