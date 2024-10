Οι παίκτες των Μπόστον Σέλτικς παρέλαβαν τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τα οποία κοστολογούνται στα 40.000 δολάρια το καθένα!

«Big money for big teams» συνηθίζουν να λένε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, κάτι που αποτυπώθηκε και στα δαχτυλίδια που παρέλαβαν οι πρωταθλητές Μπόστον Σέλτικς!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τα δαχτυλίδια εκτιμώνται στα 40.000 δολάρια το καθένα, στα οποία υπάρχουν τρομερές λεπτομέρειες οι οποίες συνδέουν το παρελθόν με το παρόν της ομάδας!

Συγκεκριμένα αποτελούνται από λευκά διαμάντια και σμαράγδια, δημιουργώντας ένα μοναδικό και άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Όσο για τις λεπτομέρειες;

