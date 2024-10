Όταν ο Λεμπρόν έλεγε: «Πριν αποσυρθώ θέλω να παίξω μαζί με τον Μπρόνι» (vid)

Πριν από περίπου δύο χρόνια ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε αποκαλύψει το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει πριν αποσυρθεί. Να παίξει μαζί με τον γιο του!

Τον Ιανουάριο του 2023 ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στην οποία μεταξύ άλλων είχε ερωτηθεί για το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει πριν αποσυρθεί από την εργό δράση. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. Και δίχως δεύτερη σκέψη.

«Θα ήθελα να παίξω μαζί με τον γιο μου. Θα ήθελα να βρεθώ στο ίδιο παρκέ με τον Μπρόνι. Θα είναι ιδανικό. Να περάσουμε μαζί μια χρονιά φορώντας την ίδια φανέλα θα ήταν υπέροχο» είχε πει χαρακτηριστικά ο «βασιλιάς» του NBA και ύστερα από 21 μήνες έμελλε να γίνει πράξη.

Λεμπρόν και Μπρόνι «πάτησαν» μαζί το παρκέ πραγματοποιώντας την μεγάλη επιθυμία του! Άραγε σήμανε και το «κύκνειο άσμα» του Τζέιμς; Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε την 22η σεζόν του στο NBA έχοντας αγωνιστεί σε 1.492 ματς της κανονικής περιόδου και σε άλλα 287 των playoffs!

Θυμηθείτε την χαρακτηριστική δήλωση του Λεμπρόν

LeBron on last thing he wants to do before retiring "I need to be on the floor with my boy, I need to be on the floor with Bronny" pic.twitter.com/q7GLVdzhqK