Ρίβερς για Μίντλετον: «Αν ήταν παιχνίδι play off θα αγωνιζόταν κανονικά»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στη φετινή σεζόν του NBA, έχοντας να αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/10) τους Σίξερς. Με μία σημαντική απουσία, αυτήν του Κρις Μίντλετον, μιας και τα «Ελάφια» θέλουν να τον εντάξουν σταδιακά λόγω του θέματός του στον αστράγαλο.

Μάλιστα ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε στον Τύπο, τονίζοντας πως ναι μεν ο Μίντλετον δεν μπήκε σε προπόνηση με επαφές, στο πέντε εναντίον πέντε, αλλά θα ταξιδέψει με την ομάδα.

Η κατάστασή του θα εξετάζεται μέρα με τη μέρα, ενώ ο κόουτς των Μπακς ανέφερε ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα στον τραυματισμό του. «Αν ήταν ένα παιχνίδι play off, πιθανότατα θα έπαιζε και μάλλον θα το έκλεινε» ήταν τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς.

Όσον αφορά τους Σίξερς, βέβαια, θα έχουν και εκείνοι δύο πολύ σημαντικές απουσίες, του Τζοέλ Εμπίντ και του Πολ Τζορτζ.

Doc Rivers, on Middleton:



"There's no setbacks. I would say if this is a playoff game, he'd probably be playing or close to it." https://t.co/l5cSwY8Spx