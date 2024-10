Xωρίς τον Κρις Μίντλετον θα παίξουν οι Μπακς στην πρεμιέρα με τους Σίξερς (24/10, 2:30).

Μια σημαντική απουσία θα έχουν οι Μπακς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ. Τα... ελάφια δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Κρις Μίντλετον για το ματς κόντρα στους Σίξερς (24/10, 2:30) σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια. Ο έμπειρος περιφερειακός έκανε επεμβάσεις στους αστραγάλους του και η ομάδα του Αντετοκούνμπο θέλει να τον εντάξει προσεκτικά για να επιστρέψει στη δράση χωρίς προβλήματα.

Ο Μίντλτετον τελείωσε τη σεζόν που πέρασε με 15.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ σε 55 ματς που πάτησε παρκέ, ενώ η κορυφαία του στιγμή είναι το πρωτάθλημα με τους Μπακς το 2021, αφού ήταν καθοριστικός σε ορισμένα ματς των ελαφιών. Eξαιρετικός σκόρερ από μέση απόσταση και από το τρίποντο, αλλά έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.

