Ο Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε πώς προέκυψε το προσωνύμιο «Τζόκερ»

Ο Νίκολα Γιόκιτς προέβη σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη κατά την οποία εξήγησε πώς προέκυψε το διάσημο πλέον προσωνύμιο «Τζόκερ» το οποίο έχει υιοθετήσει.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον διάσημα και δημοφιλή προσωνυμία, όχι μόνο την τωρινής εποχής του NBA αλλά και γενικότερα ανά τα χρόνια.

Ο Νίκολα Γιόκιτς προσφωνείται αρκετές φόρες ως «Τζόκερ» είτε από τους συμπαίκτες του, είτε από τους φιλάθλους, είτε ακόμα και από τους εκφωνητές των αγώνων και πολύς κόσμος συμφωνεί ότι του ταιριάζει ιδιαίτερα ένεκα και του επωνύμου του.

Ο Σέρβος σέντερ αποκάλυψε πώς προέκυψε το προσωνύμιο «Τζόκερ» το οποίο δεν ήταν απλά μια έμπνευση, αλλά τρόπος για τον αποκαλεί ο Μάικ Μίλερ επειδή δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά του.

Ο λόγος για τον παλαίμαχο γκαρντ/φόργουορντ και πρώην βοηθό προπονητή των Ντένβερ Νάγκετς κατά την διετία του 2015-2017 ο οποίος δεν μπορούσε να προφέρει το όνομα του Γιόκιτς, λέγοντάς του πως «Θα είσαι ο Τζόκερ», με τον MVP του NBA να παραδέχεται ότι είναι ένα από τα καλύτερα προσωνύμια.

Nikola Jokic reveals the origin of his nickname "The Joker" 🗣️🃏 pic.twitter.com/wRc1xPlglI