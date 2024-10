Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επέλεξαν να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Κάι Τζόουνς, με τον 23χρονο αθλητικό σέντερ να εξαργυρώνει τη καλή του preseason με την ομάδα της Καλιφόρνια.

Ο Κάι Τζόουνς ξεκίνησε τη καριέρα του στο ΝΒΑ το 2021 με την ομάδα των Χόρνετς και παρέμεινε στην ομάδα της Σάρλοτ για δύο σεζόν χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί για λόγους αγωνιστικούς και μη.

BREAKING: Kai Jones has been suspended for the year following this IG live last night. pic.twitter.com/FPAOX2cNIf

Μετά από κάποιες... ιδιαίτερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ομάδα του αλλά και η λίγκα αποφάσισε να τον απομακρύνει από το πρωτάθλημα, με τον 23χρονο σέντερ να μπαίνει στην διαδικασία αναζήτησης του νέου σταθμού της καριέρας του.

Αφότου δοκιμάστηκε στη G-League τη περασμένη σεζόν, φέτος το καλοκαίρι, οι Κλίπερς του έδωσαν την ευκαιρία να επιστρέψει στο ΝΒΑ και αυτός την έπιασε από τα... μαλλιά, παρά το νέο του λουκ.

Με τους Κλίπερς σε πέντε παιχνίδια στη preseason είχε κατά μέσο όρο οκτώ πόντους και πέντε ριμπάουντ, ενώ παράλληλα «ξεδίπλωσε» τα αθλητικά του χαρακτηριστικά κάνοντας 17 καρφώματα (!).

Τελευταίος αγώνας του Τζόουνς με τους Χόρνετς ήταν στις 9 Απριλίου του 2023 κόντρα στους Κάβαλιερς και περίπου 1,5 χρόνο μετά είναι έτοιμος να αποδείξει για τι είναι ικανός.

Kai Jones threw down SEVENTEEN dunks for the Clippers this preseason



Here are all of them: pic.twitter.com/xQRc9rD5Pz