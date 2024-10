Ρίβερς για επιστροφή Μίντλετον: «Θα είναι σύντομα υγιής»

Ο Ντοκ Ρίβερς, προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, τοποθετήθηκε για το πότε θα είναι σε θέση να παίξει ξανά ο Κρις Μίντλετον.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν την pre season και πλέον ετοιμάζονται για την επιστροφή στη δράση στη regular season του NBA. Τα «ελάφια» θα ριχθούν στη μάχη του πρωταθλήματος τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/10, 2:30) με αντίπαλο τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο προπονητής της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντοκ Ρίβερς, σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιστροφή του Κρις Μίντλετον στη δράση μετά την επέμβασή του στους αστραγάλους.

«Αλήθεια δεν ανησυχώ. Είναι μεγάλη σεζόν. Αν πιστεύω ότι θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι; Το ελπίζω. Είμαι ακόμα αρκετά θετικός. Αν δεν παίξει, θα καταστρέψει τη χρονιά μου; Όχι. Νομίζω ότι θα είναι υγιής σύντομα και θα τον έχουμε πολύ, οπότε δεν ανησυχώ για αυτό».

Doc Rivers: "I'm really not concerned. It's a long season. Do I think he'll play in Game 1? I'm hoping. Still pretty positive there. If he doesn't, does it ruin my year? No. I think he'll be healthy soon and we'll have him a lot, so I'm not that concerned about it." https://t.co/HR7lbvkMzU