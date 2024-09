Ο Κρις Μίντλετον προέρχεται από επέμβαση στους αστραγάλους και θα χάσει μέρος του training camp των Μπακς.

Με μια σημαντική απουσία θα ξεκινήσει το training camp των ελαφιών. Ο Κρις Μίντλετον που προέρχεται από επέμβαση στους αστραγάλους δεν μπορεί ακόμα να λάβει μέρος σε ασκήσεις πέντε εναντίον πέντε. Έχει δείξει πρόοδο στην αποθεραπεία του, αλλά στην ομάδα του προσέχουν για να έχουν.

Η έναρξη της προετοιμασίας είναι την 1η Οκτώβρη και το Μιλγουόκι θέλει να τον έχει πανέτοιμο στην έναρξη της σεζόν. Είναι ένας παικτης που έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και πέρυσι, έπαιξε σε 55 ματς. Μέτρησε 15.1 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ.

Ένας παίκτης που δίνει λύσεις στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την ικανότητα του στο σκοράρισμα από μέση απόσταση και πισω από τη γραμμή του τριπόντου.

