Τάουνς: «Νόμιζα πως θα αποσυρθώ στη Μινεσότα, αλλά ο πρώην εργοδότης μου δεν συμφωνούσε»

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έδειξε τη στεναχώρια του για τον τρόπο που έφυγε από τη Μινεσότα, στην οποία νόμιζε πως θα κλείσει την καριέρα του.

Εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει γνωστή η μετακίνηση του Καρλ Άντονι Τάουνς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στους Νικς, με τους Τζούλιους Ραντλ και Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο να πηγαίνουν στη Μινεσότα.

Ο ΚΑΤ έδειξε την αγάπη του για την πόλη και την ομάδα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν περίμενα ότι αυτή η πόλη θα γίνει το σπίτι μου, η οικογένεια μου». Ο ψηλός των Νικς μίλησε στο Roommates Show και έδειξε για άλλη μια φορά τη στεναχώρια του για τον τρόπο που έφυγε από τους λύκους.

«Νόμιζα πως θα τέλειωνα την καριέρα μου στη Μινεσότα. Αλλά ο πρώην εργοδότης μου δεν συμφωνούσε με αυτό», ήταν τα λόγια του Δομινικανού ψηλού που βρήκε τον Μπράνσον και τον Μπρίτζες στους Νικς.

