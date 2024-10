Ο Κέντρικ Πέρκινς δεν άφησε ασχολίαστο το νέο πρόβλημα υγείας του Καουάι Λέοναρντ, τονίζοντας πως θα έπρεπε να εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης.

Μια ακόμα χρονιά του ΝΒΑ βρίσκεται προ πυλών και για μια ακόμα φορά οι Λος Άντζελες Λέικερς «κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα» αναφορικά με την κατάσταση του Καουάι Λέοναρντ.

Ο σταρ της ομάδας του Λ.Α. συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού το οποίο τον τεθεί εκτός δράσης επ' αόριστον με αποτέλεσμα να πρόκειται να χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Την κατάσταση του Λέοναρντ δεν άφησε ασχολίαστη ο Κέντρικ Πέρκινς ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα.

Ο παλαίμαχος σέντερ και νυν περίφημος τηλεσχολιαστής τόνισε πως ο MVP των τελικών του 2014 και του 2019, θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο απόσυρσης αφού κάθε χρονιά ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πέρκινς για τον Λέοναρντ:

"Every single season it's a problem when it comes down to Kawhi Leonard's heath… I really think Kawhi Leonard should consider retiring."



