Mια διαιτητής έκλεψε την παράσταση στο ντέρμπι του LA, κάνοντας τον πανηγυρισμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Λέικερς επικράτησαν με 106-102 των Κλίπερς και πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μια διαιτητής έκλεψε την παράσταση. Η διαιτητής Σαράι Μίτσελ έκανε τον πανηγυρισμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς όταν την χτύπησε καταλάθος μια πάσα. Η Μίτσελ έκανε το... Bron Shrug (αυτό το χαρακτηριστικό τίναγμα των χεριών του Τζέιμς) και το απόλαυσε μπροστά τον Μπατούμ. Ξεχωριστή στιγμή στο ντέρμπι του LA.

Δείτε τη φάση

Referee Sha'Rae Mitchell did the 'Bron Shrug' after getting hit by a pass 🤣💪 pic.twitter.com/0g7OjviNxv