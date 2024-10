Ο Τζάρεντ ΜακΚέιν όπως όλα δείχνουν απέφυγε τα χειρότερα αλλά η κατάστασή του θα εξετάζεται καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους Σίξερς και τους Νετς για την pre season, ο Τζάρεντ ΜακΚέιν έπεσε με πολύ άσχημο τρόπο στο παρκέ, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στο παιχνίδι.

Ο rookie των Σίξερς χτύπησε με το κεφάλι στο πάτωμα έπειτα από προσπάθεια ώστε να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο ώστε να του γίνουν εξετάσεις, έχοντας ενοχλήσεις και στην αναπνοή του.

Scary fall from Sixers rookie Jared McCain, who immediately headed to the locker room after getting up… Hoping it was just the wind knocked out of him pic.twitter.com/RAMAYQih9g

Όπως μεταφέρει ο Κρις Χέινς, ο 20χρονος γκαρντ απέφυγε τη διάσειση έχοντας διαγνωστεί μόνο με μώλωπα στους πνεύμονες ενώ γιατροί θα αξιολογούν την κατάστασή του καθημερινά.

Philadelphia 76ers rookie Jared McCain was re-evaluated this afternoon and was diagnosed with a pulmonary contusion and has not displayed symptoms consistent with a concussion. He is out tomorrow vs. Orlando and will be evaluated daily.