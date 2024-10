Ο Τζάρεντ ΜακΚέιν των Σίξερς έπεσε με άσχημο τρόπο στο παρκέ κόντρα στους Νετς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς αντιμετώπισαν τους Μπρούκλιν Νετς σε αγώνα για την pre season του NBA. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο rookie Τζάρεντ ΜακΚέιν έπεσε με άσχημο τρόπο στο παρκέ έπειτα από διεκδίκηση για ριμπάουντ.

Ο ίδιος αμέσως μετά το συμβάν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ώστε να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς, όπως αποκάλυψε ο προπονητής των Σίξερς, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με 117-95.

«Ήταν δύσκολο. Πήραμε την αναφορά και πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα στην αναπνοή. Δεν έχω δει ποτέ μου κάτι σαν αυτό ξανά, οπότε ας ελπίσουμε ότι είναι καλά».

Μέσα σε 23 λεπτά εντός παρκέ, ο ΜακΚέιν είχε από 9 πόντους με 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Scary fall from Sixers rookie Jared McCain, who immediately headed to the locker room after getting up…



Hoping it was just the wind knocked out of himpic.twitter.com/RAMAYQih9g