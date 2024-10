Ο ρούκι των Σικάγο Μπουλς, Μάτας Μπουζέλις ήταν ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς στο πλαίσιο της preseason του ΝΒΑ, ωστόσο μια νέα αντιπαλότητα φάνηκε να προκύπτει μετά τις τελευταίες δηλώσεις ενός παίκτη των «ταύρων».

Ο λόγος για τον Μάτας Μπουζέλις ο οποίος μετά την λήξη της αναμέτρησης ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απαντώντας με ιδιαίτερο τρόπο και με υψηλό ανταγωνιστικό ύφος.

«Είναι ένας ακόμη παίκτης. Έτσι το σκέφτομαι. Φυσικά γνωρίζω ποιος είναι, αλλά όταν μπαίνουμε στο γήπεδο ξεκινάμε από το 0-0. Είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις, γιατί είναι δυνατός, ψηλός, αθλητικός και κάνει τα πάντα στο παρκέ. Όμως πάντα θα προσπαθώ να είμαι ανταγωνιστικός».

Αυτά ήταν τα λόγια του ρούκι των Μπουλς ο οποίος μάλιστα προσέφερε ένα highlight όπου κάρφωσε μπροστά στον Έλληνα σταρ, παίρνοντας και το φάουλ.

Matas Buzelis on Giannis matchup: "I just think of it as another player. I know who he is of course. But when we step on the court, it's 0-0. He's a tough cover. He's really strong, tall, athletic, does everything on the court. But I'm going to compete all the time."