O Kαουάι Λέοναρντ δεν θα αγωνιστεί στην preseason με τους Κλίπερς, κάτι που επιβεβαίωσε ο Τάι Λου.

Χωρίς τον σταρ τους θα παίξουν τα υπόλοιπα ματς της preseason οι Κλίπερς. Σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, Τάι Λου, ο Καουάι Λέοναρντ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον σύλλογο τους Λος Άντζελες σε κανένα φιλικό. Επίσης η συμμετοχή του είναι αφμίβολη για την πρεμιέρα της regular season και το ματς στις 24 Οκτώβρη απέναντι στους Σανς στο LA.

To πρόβλημα του Klaw εντοπίζεται στο δεξί γόνατο. Ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς. Από την τελευταίο του σεζόν στους Σπερς μέχρι και πέρυσι, έχοντας πάντα την κορυφαία του στιγμή το 2019. Τότε που οδήγησε τους Ράπτορς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους σαν ΜVP των τελικών.

Eκ των κορυφαίων two way παικτών στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη που ψάχνει εναγωνίως να οδηγήσει τους Κλίπερς σε κάτι σπουδαίο, αφού μέχρι τώρα δεν το έχει καταφέρει.

Kawhi Leonard will not be playing in the 2024 preseason, per Ty Lue



