Ο θρυλικός Ντέρικ Ρόουζ αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του στις 26 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τέλος σε μια «κινηματογραφική» καριέρα, με τους Σικάγο Μπουλς να αποφασίζουν λίγες μέρες μετά να διοργανώσουν βραδιά αφιερωμένη σε εκείνον.

Ο Ντέρικ Ρόουζ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 36 του χρόνια, με τη καριέρα του να «χαράζεται» στη μνήμη των φίλων του ΝΒΑ σε βαθμό που κατάφεραν λίγοι παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.

Δεύτερη οικογένεια του είναι χωρίς αμφιβολία οι Σικάγο Μπουλς, με την ομάδα της πόλης των «ανέμων» να ανακοινώνει τη διοργάνωση τιμητικής βραδιάς αφιερωμένης στον Ντέρικ Ρόουζ στις 4/1 του 2025, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.

January 4, 2025: Derrick Rose Night



