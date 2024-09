Μπουλς για την απόσυρση του Ντέρικ Ρόουζ: «Αντιπροσωπεύει την σκληρότητα, την ανθεκτικότητα και την καρδιά αυτής της πόλης»

Ο Ντέρικ Ρόουζ αγωνίστηκε για 7 σεζόν με τους Σικάγο Μπουλς, με την «πόλη των ανέμων» να είναι η γενέτειρα του «θρυλικού» γκαρντ και τους «ταύρους» να του αφιερώνουν το δικό τους ξεχωριστό, όχι αντίο, αλλά εις το επανιδείν.

Ο Ντέρικ Ρόουζ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια «κινηματογραφική» καριέρα, με όλη τη σημασία της λέξης. Ο καλύτερος rookie της χρονιάς το 2009, MVP το 2011, πολλαπλές επιλογές στο all star game και ρήξη χιαστών το 2012. Όμως ο Ρόουζ δεν το έβαλε κάτω. Επέστρεψε, πήρε μεταγραφή στη Νέα Υόρκη όπου είχε σταθερά υψηλούς διψήφιους μέσους όρους και μετά ακολούθησε το έπος στη Μινεσότα, όπου πέτυχε ρεκόρ καριέρας, σκοράροντας 50 πόντους.

Όμως από το 2021 και μετά ακολούθησαν συνεχόμενοι τραυματισμοί οι οποίοι ανάγκασαν τελικά τον «χαρισματικό» γκαρντ να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από 16 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, υποχρεώνοντας ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

«Υπόκλιση» έκανε και η «δεύτερη οικογένεια» του Ντέρικ Ρόουζ, οι Σικάγο Μπουλς οι οποίοι μέσω του προέδρου τους Τζέρι Ράινσντορφ και του επίσης διοικητικού μέλους των Μπουλς και γιο του Προέδρου, Μάικλ Ράινσντορφ ευχήθηκαν τα καλύτερα στον πρώην παίκτη τους και «σπλάχνο» του Σικάγο, τον ευχαρίστησαν και δήλωσαν πως ανυπομονούν να υποδεχθούν τον ίδιο και την οικογένεια του στο γήπεδο τους για μια τεράστια γιορτή».

Η ανακοίνωση των Σικάγο Μπουλς

Τζέρι Ράινσντορφ:

«Το ντραφτ του Ντέρικ το 2008 ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, όχι μόνο για τον οργανισμό των Μπουλς, αλλά και για τον Ντέρικ, το παιδί από το Σικάγο, που πραγματοποίησε το όνειρό του να παίξει για την ομάδα της πόλης του. Ως παίκτης και ως άτομο, ο Ντέρικ αντιπροσωπεύει την σκληρότητα, την ανθεκτικότητα και την καρδιά αυτής της πόλης. Είναι ένας από τους πιο σκληρούς και πιο αποφασισμένους αθλητές που έχω δει ποτέ, παλεύοντας συνεχώς με αντιξοότητες που οι περισσότεροι θα είχαν «σπάσει» αντιμετωπίζοντας τες. Το να τον βλέπεις να εξελίσσεται από αστέρι των δρόμων του Σικάγου να γίνεται ο νεότερος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ ως ταύρος δεν ήταν τίποτα λιγότερο από τιμή. Κάθε φορά που ο Ντέρικ έμπαινε στο γήπεδο, ένιωθα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τα πάντα και η σεζόν του MVP παραμένει μια από τις πιο περήφανες στιγμές στην τεράστια ιστορία αυτού του συλλόγου. Εύχομαι στον Ντέρικ ό,τι καλύτερο στη συνταξιοδότησή του, γνωρίζοντας ότι θα απολαύσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του με την οικογένειά του. Θα είναι πάντα μέλος της οικογένειάς μας, των Σικάγο Μπουλς και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε πίσω στο United Center για να γιορτάσουμε το απίστευτο ταξίδι του μαζί με τους οπαδούς της πόλης του».

Μάικλ Ράινσντορφ:

«Ο Ντέρικ Ρόουζ θα είναι πάντα ένας Σικάγο Μπουλ. Από την πρώτη μέρα, ο Ντέρικ ενσάρκωσε την ταπεινοφροσύνη στις μεγαλύτερες στιγμές του και την ανθεκτικότητα στις πιο δύσκολες. Ήταν ένα ταλέντο που συναντάς μια φορά στα 100 χρόνια το οποίο διέλυσε όποιον βρήκε στον δρόμο του, κερδίζοντας το βραβείου του Rookie της χρονιάς αλλά και τον νεότερο MVP στην ιστορία του NBA . Ο αντίκτυπος του σε τόσο νεαρή ηλικία είναι πραγματικά αξιοσημείωτος. Η κληρονομιά του στο Σικάγο είναι αδιαμφισβήτητη. Επανέφερε τον οργανισμό στο κορυφαίο επίπεδο, κέρδισε το βραβείο του MVP και το πιο σημαντικό, ενέπνευσε μια πόλη που θα τον θεωρεί για πάντα δικό της.

Εκτός γηπέδου, ήταν επίσης τιμή μου να παρακολουθώ τον Ντέρικ να μεγαλώνει ως άντρας και το πιο σημαντικό, ως πατέρας. Το να τον βλέπεις να αποδέχεται την πατρότητα ήταν ξεχωριστό και ξέρω ότι το ταξίδι του μετά τη συνταξιοδότηση έχει μια συναρπαστική πορεία μπροστά του. Ο Ντέρικ θα είναι πάντα οικογένεια και ανυπομονώ να υποδεχθούμε τον ίδιο και τα παιδιά του πίσω στο United Center για μια αξέχαστη γιορτή για το απίστευτο ταξίδι του».

The kid from Englewood turned into a Chicago legend. pic.twitter.com/7242npXkRU