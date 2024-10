Ο Ντάνι Γκριν έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και για τον Ντανι Γκριν που αποσύρθηκε από το μπάσκετ. Ένας παίκτης που πανηγύρισε πρωτάθλημα τρεις διαφορετικές ομάδες. Με τους Σπερς το 2014, το Τορόντο το 2019 και τους Λέικερς το 2020.

Ακόμα έπαιξε σε Σίξερς και Γκρίζλις. Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, πάτησε παρκέ μόλις 2 φορές με τη Φιλαδέλφεια. Στην καριέρα του μέτρησε 8.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς, ενώ ήταν ένας ικανότατος σουτέρ τριών πόντω (40%).

Δεν ήταν ποτέ το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βιολί, αλλά πάντα κομβικός για τις ομάδες του που έφτασαν στο πρωτάθλημα.

After 15 NBA seasons, Danny Green says he is retiring. Green, who’s announcing the retirement on his podcast Thursday, is one of four players in NBA history to win championships with three different teams (2014 with Spurs, 2019 with Raptors, 2020 with Lakers). pic.twitter.com/d2mIOG62lh