Αρίνας: «Θα προτιμούσα να δώσω 5 εκατ. δολάρια στον Θανάση παρά στον Τάκερ, τουλάχιστον ο Θανάσης δεν θα... δηλητηρίαζε τα αποδυτήρια» (vid)

O Γκίλμπερτ Αρίνας έριξε το... καρφί του προς τον Πι Τζέι Τάκερ, ενώ στην κουβέντα έβαλε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Kατά καιρούς ο Γκίλμπερτ Αρίνας τραβάει όλα τα... φώτα πάνω του με τα λεγόμενα του. Τελευταία φορά ασχολήθηκε με τον Μάικλ Τζόρνταν, αναφέροντας πως δεν έπαιξε ποτέ κόντρα σε κάποιο από τα TOP 5 shooting guards.

Ο Agent Zero μίλησε στο GilsArenasShow και πέταξε το... καρφί του προς τον Πι Τζέι Τάκερ, ενώ στην εξίσωση έβαλε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Αν είχε να πληρώσω κάποιον 5 εκατ. δολάρια ο Θανάσης θα ήταν πριν από σένα, Πι Τζέι Τάκερ. Συγγνώμη. Ξέρω ότι εκείνος δεν θα... δηλητηρίαζε την υπόλοιπη ομάδα», ήταν τα λόγια του.

Gilbert Arenas says he would rather pay Thanasis Antetokounmpo $5 million than pay PJ Tucker, because at least Thanasis wouldn’t poison the locker room or pretend he’s a star player like James Harden 😳



