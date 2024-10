Οι Πέλικανς επικράτησαν εντός έδρας των Μάτζικ με σκορ 106-104, στη πρώτη φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς υποδέχθηκαν τους Ορλάντο Μάτζικ στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας σεζόν του ΝΒΑ που ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου. Οι Πελεκάνοι επικράτησαν με σκορ 106-104, με τους βασικούς των δύο ομάδων να παίζουν κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Το «κλειδί» για την νίκη αποδείχθηκε η καλή κυκλοφορία της μπάλας, καθώς οι Πελεκάνοι μοίρασαν 25 ασίστ για 17 λάθη, την στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μοίρασαν αντίστοιχα 20 ασίστ για 22 λάθη.

Θετικός για τους γηπεδούχους ήταν ο ανανεωμένος Ζάιον Γουίλιαμσον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα με 73% ευστοχία, στην οικονομική συσκευασία των 19 λεπτών συμμετοχής.

Για τους Ματζικ ξεχώρισε ο Πάολο Μπανκέρο που πέτυχε 15 πόντους σε 21 λεπτά στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 31-28, 56-54, 81-75, 106-104

Dejounte with the pocket pass to Zion 👀 pic.twitter.com/55kRwWSck3