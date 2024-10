ΛεΜπρόν για τη συνύπαρξη με Μπρόνι: «Για έναν πατέρα σημαίνει τα πάντα»

ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς πάτησαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα στο παρκέ, με τον «βασιλιά» να τονίζει πως δε θα ξεχάσει ποτέ αυτήν τη βραδιά.

Τα ξημερώματα γράφτηκε ιστορία. ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς πάτησαν για πρώτη φορά μαζί στο παρκέ με τη φανέλα των Λεικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» ηττήθηκαν στο φιλικό προετοιμασίας από τους Σανς, αλλά τα βλέμματα στράφηκαν στη συνύπαρξη του «βασιλιά» και του γιου του.

«Θα το σκέφτομαι πάντα το "είναι ο μπαμπάς μου" επειδή είναι. Αλλά όταν παίζω, αποτελεί απλώς έναν συμπαίκτη μου. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι αυτό» ανέφερε ο Μπρόνι, αμέσως μετά το φινάλε της ιστορικής αυτής βραδιάς.

LeBron and Bronny take the court together for the first time 🙌



(via @NBA)pic.twitter.com/mvbX2oTsK8