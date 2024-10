ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μπρόνι θα θυμούνται για πάντα το ματς των Σανς με τους Λέικερς.

Γράφτηκε ιστορία στο ματς της preseason μεταξύ Λέικερς και Σανς. Οι ήλιοι επικράτησαν με 118-114 των λιμνάνθρωπων, αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το τι έγινε με τους ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς. Οι δυο τους έγιναν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που παίζουν παρέα σε ματς της κορυφαίς λίγκας του πλανήτη. Σπουδαία στιγμή και την περίμεναν πως και πως και οι δύο από τότε που η ομάδα του Λος Άντζελες επέλεξε τον Μπρόνι στο draft.

Για τους νικητές 15 είχε ο Οκότζι και από 12 μέτρησαν οι Γκιλέσπι, Ιγκοντάρο και Μπούκερ, ενώ ο Ντουράντ μέτρησε 6 πόντους στα 14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Για τους ηττημένους ο ΛεΜπρόν είχε 19 πόντους, ο Ντέιβις 17 με 9 ριμπάουντ, ενώ 14 είχε ο Ράσελ. Ο Μπρόνι έμεινε άποντος σε 13 λεπτά, όντας άστοχος στο μοναδικό σουτ που επιχείρησε.

LeBron and Bronny take the court together for the first time 🙌



