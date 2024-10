Την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πρώην ομάδα του, Μέγκα Μπάσκετ βρήκε ο Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι για την preseason του NBA.

Η preseason του ΝΒΑ βρίσκεται σε εξέλιξη λίγο καιρό πριν το τζάμπολ των επίσημων υποχρεώσεων και στο πλαίσιο αυτής οι Ντένβερ Νάγκετς βρέθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για φιλική αναμέτρηση με τους Μπόστον Σέλτικς.

Την ίδια στιγμή, η Ντουμπάι BC υποδεχόταν την Μέγκα Μπάσκετ για την 3η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, αναμέτρηση την οποία βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ταξιδεύοντας από το Αμπού Ντάμπι στο Ντουμπάι, ο MVP του ΝΒΑ είδε δια ζώσης το παιχνίδι της πρώην ομάδας του, στην οποία ανδρώθηκε μπασκετικά κατά την τριετία 2012-2015 προτού μεταπηδήσει στον «μαγικό κόσμο».

Υπενθυμίζεται φυσικά ότι ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο διάσημος ατζέντης του Γιόκιτς και πολλών ακόμα παικτών του κορυφαίου επιπέδου, Μίσκο Ραζνάντοβιτς δίνοντας και αυτός το παρών στην «Coca-Cola Arena» μαζί με τον Σλοβένο Βλάτκο Τσάντσαρ και τον Κροάτη Ντάριο Σάριτς που επίσης αγωνίζονται στην ομάδα του Ντένβερ.

We have some very, very special guests tonight in Coca-Cola Arena, Dubai.



Former #ABALiga star players and current @nuggets members Nikola Jokić, Dario Šarić and Vlatko Čančar are attending the #ABALiga match between @dubaibasket and @KKMegaBasket. 🤩



It's so nice to see you… pic.twitter.com/0SiYv3yIyi