Ραντλ για μετακόμιση στη Μινεσότα: «Θες να είσαι κάπου που σε θέλουν»

O Tζούλιους Ραντλ μίλησε για τα συναισθήματα του μετά τη μετακόμιση του από τη Νέα Υόρκη στη Μινεσότα.

Aπό το Σάββατο 28/9 έχει γίνει γνωστό πως οι Νιου Γιορκ Νικς απέκτησαν με trade τον Καρλ Άντονι Τάουνς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο Τάουνς πήγε στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει το... παρεάκι του Villanova (Μπράνσον, Μπρίτζες, Χαρτ), ενώ Τζούλιους Ραντλ, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και ένα μελλοντικό draft pick πρώτου γύρου κατέληξαν στους Τίμπεργουλβς.

Ο Ραντλ μίλησε για τα συναισθήματα του μετά από αυτή την μετακίνηση, αναφέροντας πως αισθάνεται πόσο πολύ τον θέλουν στη Μινεσότα. «Για μένα, είναι πολύ σημαντικό να είμαι εδώ. Θες να είσαι κάπου που σε θέλουν. Αισθανόμαι πως με θέλουν εδώ. Ναι, θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα», ήταν τα λόγια του Τζούλιους που πέρασε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του στη Νέα Υόρκη και κατάφερε να παίξει και σε All Star Game.

Julius Randle says he feels ‘wanted’ in Minnesota and that he wants to be there



"For me, being here is super important. You want to be somewhere where you're wanted. I feel wanted here. ... Ultimately, yeah, I do want to be here."



