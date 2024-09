Οι Νιου Γιορκ Νικς απέκτησαν με trade τον Καρλ Άντονι Τάουνς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, κάνοντας το «μπαμ», έναν περίπου μήνα πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου.

Οι Νιου Γιορκ Νικς μέσω trade τάραξαν τα... νερά στο NBA αποκτώντας τον Καρλ Άντονι Τάουνς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ύστερα από συμφωνία για trade ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Τάουνς έγινε παίκτης της ομάδας από τη Νέα Υόρκη ενώ εκείνη από τη Μινεσότα πήραν ως αντάλλαγμα τον Τζούλιους Ραντλ με τον Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και ένα μελλοντικό draft pick πρώτου γύρου.

Αυτή αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές φετινές μεταγραφικές κινήσεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με τον 28χρονο ψηλό την περασμένη σεζόν να μετράει στα Play Offs κατά μέσο όρο από 19,1 πόντους με 9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 32,6 λεπτά συμμετοχής.

