Έντουαρντς για Τάουνς: «Πονάει που δεν είναι εδώ ο αδερφός μου» (vid)

Οι Τίμπεργουλβς λίγο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν αποφάσισαν να ανταλλάξουν τον επί 9 χρόνια παίκτη τους, Καρλ Άντονι Τάουνς με τους Τζούλιους Ραντλ και Ντόντε Ντεβιτσένζο των Νικς, με τους πρώην συμπαίκτη του «ΚΑΤ» να δηλώνουν συγκλονισμένοι.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς αγωνίστηκε με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς από το 2015 και για 573 αγώνες. Σε αυτό το διάστημα ο Δομινικανός Σέντερ/Φόργουορντ αναδείχθηκε τέσσερις φορές all star ενώ δύο φορές εντάχθηκε στις καλύτερες πεντάδες της χρονιάς. Παρότι ο Τάουνς ήταν ο παλαιότερος παίκτης της ομάδας των «λύκων», το ΝΒΑ απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο «σκληρό» είναι και η ανταλλαγή μεταξύ Νιου Υορκ Νικς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς έγινε «εν μια νυκτί»

Ξαφνικά ο Τάουνς έμαθε ότι θα γίνει κάτοικος Νέας Υόρκης, με τον ίδιο να μένει άφωνος. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκαν στις δηλώσεις τους στην καθιερωμένη media day της ομάδας, οι πάικτες της Μινεσότα Άντονι Έντουαρντς και Ρούντι Γκομπέρ, αναφέροντας χαρακτηριστικά αμφότεροι πως όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά.

Άντονι ΈΝτουαρντς

«Σίγουρα πονάει που δεν είναι εδώ ο αδερφός μου ο Τάουνς. Αλλά ξέρω ότι λειτουργεί η λίγκα. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Είμαι έτοιμος προκειμένου να βρούμε άκρη όσο πιο γρήγορα γίνεται και να τα πάμε ακόμα καλύτερα από πέρυσι όσο πιο . Είναι λίγο περίεργο να μιλάω για αυτό γιατί μόλις έγινε η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο άνθρωπος μου. Δεν ζήσαμε μόνο μια ή δύο καταστάσεις μαζί, αλλά πολλές παραπάνω. Ήμασταν σαν ένα και έπαιζε ο ένας για τον άλλον. Πάντα θα χαίρομαι για αυτόν. Χαίρομαι που είμαι εδώ αλλά λυπάμαι που δεν είμαστε μαζί πλέον».

Ρούντι Γκομπέρ

«Ήταν μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε, ειδικά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ακόμα το επεξεργάζομαι. Τρέφω μεγάλη αγάπη και σεβασμό για τον Τάουνς».

