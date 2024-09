ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς φόρεσαν τα χρώματα των Λέικερς, τα οποία θα τιμήσουν ταυτόχρονα στην ιστορική σεζόν που έχουν μπροστά τους.

Η φετινή σεζόν είναι πολύ ιδιαίτερη για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί να βαδίζει προς το φινάλε της καριέρας του, αλλά θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αφού στο πλευρό του θα έχει τον γιο του, Μπρόνι.

Οι δυο τους φόρεσαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα τα κίτρινα των Λέικερς και πόζαραν στη Media Day της ομάδας, δίπλα δίπλα. Φυσικά και οι κάμερες μαζί με όλα τα φλας θα είναι στραμμένες όλη τη χρονιά πάνω τους, μιας και η ιστορία που θα γράψουν είναι μοναδική. Θυμίζουμε πως ο ΛεΜπρόν στα τέλη του Δεκεμβρίου θα βάλει επίσημα την τέταρτη δεκάδα μπροστά από την ηλικία του.

LeBron and Bronny James posted up in their Lakers threads 🔥



