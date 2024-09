Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένα τεράστιο brand name και δεν σταματά να το δείχνει.

Ότι αγγίζει ο ΛεΜπρόν γίνεται... χρυσός. Ο Βασιλιάς κάνει θραύση από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο ΝΒΑ, ενώ ο κόσμος και τα media τον γνώριζαν καλά και από το γυμνάσιο, αφού ήταν ο... Chosen One.

Η φανέλα που φορούσε ο Βασιλιάς στο γυμνάσιο και βρισκόταν και στο περίφημο εξώφυλλο του Sports Illustrated «Chosen One», έπιασε 1.3 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία. Το όνομα του ΛεΜπρόν συνεχίζει να κάνει γκελ.

Η θρυλική φανέλα που είχε στο St Vincent - St Mary, όταν άρχισε να δείχνει στον κόσμο του μπάσκετ, τι θα ακολουθήσει στην συνέχεια της καριέρας του.

LeBron's high school jersey from the infamous Sports Illustrated ‘Chosen One’ cover has sold for a record $1.3 million at auction 🤑 pic.twitter.com/vAvGbHZHUQ