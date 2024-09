Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μετρά αντίστροφα» για την 10η σεζόν του στο ΝΒΑ, με την προετοιμασία του «Greek Freak» να περιλαμβάνει και την «μύηση» των μυστικών του σε παίκτες του κολεγίου «Ράττζερς».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωρίζει όσο λίγοι την «μάχη» ένας με έναν και τις συγκεκριμένες τεχνικές κλήθηκε να μεταλαμπαδεύσει στους παίκτες του κολεγίου του Ράττζερς, Έις Μπέιλι και Ντίλαν Χάρπερ. Ο δύο φορές MVP και πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2021, έκανε ένα πλήρες προπονητικό πρόγραμμα με τους νεαρούς αθλητές που ελπίζουν να ενταχθούν σύντομα στον «μαγικό κόσμο».

Ο Έλληνας διεθνής φημίζεται για πολλά αθλητικά του χαρακτηριστικά, όπως επίσης και για την ευθύτητα του και την τάση του να λέει τα πράγματα αφιλτράριστα, κάτι που επαληθεύεται και με την συμπεριφορά του προς τους νεαρούς παίκτες, μιλώντας τους... πικάροντας τους.

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Swishcultures, ο ηγέτης των Μπακς είπε χαρακτηριστικά στους νέους σπουδαστές:

«Θέλετε να μπείτε στην λίγκα, ε; Κάθε φορά που θα σας βλέπω στο παρκέ θα σας... διαλύω».

Giannis to Dylan and Ace “I can’t wait until y’all get to the league 😂” pic.twitter.com/TqCUQXB2rQ