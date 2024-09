Μετά τους Μπρούκλιν Νετς, οι Τορόντο Ράπτορς θα αποσύρουν και αυτοί τη φανέλα του Βινς Κάρτερ.

Ο Βινς Κάρτερ είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο NBA. Τα καρφώματα του ακόμα και σήμερα προκαλούν θαυμασμό, με τον ίδιο να αποτελεί ένα από τα σύμβολα της εποχής του.

Μετά τους Μπρούκλιν Νετς, οι Τορόντο Ράπτορς θα αποσύρουν και εκείνοι με τη σειρά τους τη φανέλα του άλλοτε παίκτη τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρουν από το TSN, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου και την αναμέτρηση με αντίπαλο τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Κάρτερ πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στην ομάδα του Καναδά, φορώντας τη φανέλα της από το 1998 μέχρι και το 2004, πραγματοποιώντας μερικές από τις καλύτερες σεζόν του. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι Ράπτορς θα αποσύρουν τη φανέλα ενός αθλητή.

The Raptors will retire Vince Carter’s No. 15 when they host Sacramento on Nov. 2, sources tell TSN.



Nearly 26 years after scoring the first ever basket at Scotiabank Arena, VC will be the first player in the franchise’s 30-year history to have his jersey go into the rafters. pic.twitter.com/0YGEPSPTap