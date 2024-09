Σακίλ: «Οι Σέλτικς είχαν το ευκολότερο... μονοπάτι ever για να φτάσουν στον τίτλο» (vid)

Ο Σακίλ Ο'Νίλ μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ από τους Σέλτικς.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που οι Σέλτικς ανέβηκαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά την επικράτηση τους επί των Μάβερικς στους τελικούς της λίγκας. Πάντως ακόμα γίνεται συζήτηση για το αν είχαν εύκολο... δρόμο μέχρι να φτάσουν στο δαχτυλίδι.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ μίλησε στο The OGs Show με τον Γιουντόνις Χάσλεμ και ανέφερε πως το... μονοπάτι των Κελτών ήταν το ευκολότερο ever. «Όλοι ξέρουμε πως η Βοστώνη είχε το ευκολότερο μονοπάτι ever. Είχες έναν εύκολο δρόμο, το κέρδισες. Μπορείς να το επαναλάβεις;».

Και στη συνέχεια στάθηκαν στις ομάδες της Ανατολής. Στους Σίξερς που δυνάμωσαν με την προσθήκη του Τζορτζ, στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το Ορλάντο που συνεχώς ανεβαίνει και τους πάντα επικίνδυνους Χιτ.

Udonis Haslem and Shaq say that the Boston Celtics had an easy path to a championship 👀



(🎥 @theOGsShow / https://t.co/U3H0C2xlBo) pic.twitter.com/FmBqek5hGh