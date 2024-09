Εμπίντ: «Η Φιλαδέλφεια είναι το σπίτι μου, να μείνω μέχρι το τέλος της καριέρας μου»

O Tζοέλ Εμπίντ έδειξε πως θέλει να τελειώσει την καριέρα του στους Σίξερς.

Παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς θα είναι μέχρι τη σεζόν 2028-29 ο Τζοέλ Εμπίντ, που υπέγραψε τη μάξιμουμ επέκταση αξίας 193 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Καμερουνέζος σέντερ με ανάρτηση του φανέρωσε την αγάπη του για τη Φιλαδέλφεια και έδειξε πως θέλει να μείνει για πάντα στους Σίξερς.

«Η Φιλαδέλφεια είναι το σπίτι μου. Θέλω να είμαι εδω για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Αγαπώ την κοινότητα αυτή και όλα όσα έχουν δώσει σε εμένα και την οικογένεια μου. Υπάρχει κι άλλη δουλειά να κάνω εδώ. Αξίζετε ένα πρωτάθλημα και μόλις έχουμε αρχίσει», έγραψε στην ανάρτηση του.

O Eμπίντ πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς με τις ΗΠΑ, ενώ το 2023 αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ.

Joel Embiid says he wants to stay in Philly for the rest of his career after signing his extension ❤️



(via @sixers, @JoelEmbiid) pic.twitter.com/fN70wv9ByV