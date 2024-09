Ο Σακίλ... απασφάλισε ξανά για τον Γκομπέρ: «Είναι ευαίσθητος»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ έχει εκφράσει πολλάκις την άποψη του σχετικά με τον Ρούντι Γκομπέρ, δηλώνοντας ότι είναι ο χειρότερος παίκτης που έχει περάσει από τα παρκέ. Πρόσφατα αναφέρθηκε πάλι στον Γάλλο σέντερ χαρακτηρίζοντας τον ευαίσθητο!

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Σακίλ Ο' Νίλ δεν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ρούντι Γκομπέρ, θεωρώντας τον υπερεκτιμημένο καθώς επίσης και τον χειρότερο παίκτη που έχει περάσει ποτέ από την λίγκα.

Στο «The OGs Show» ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάτι προσωπικό με τον Γάλλο, απλώς θέλει να τον πεισμώσει μιας και έχει περάσει και ο ίδιος από... κόσκινο όταν αγωνιζόταν στο μαγικό κόσμο του NBA. Ενώ πρόσθεσε πως από την στιγμή που απαντάει σε αυτά τα σχόλια, έχει αποτύχει στο... τεστ και είναι ευαίσθητος!

«Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Γκομπέρ επειδή τα έχω περάσει και εγώ. Πολλοί ψηλοί, τους βάζω αυτές τις δοκιμασίες, και αποτυγχάνουν γιατί απαντάνε. Είναι ευαίσθητοι!Μιλάω με γεγονότα. Μπορεί να ακούγεται λάθος και να νομίζουν πως τους μισώ αλλά τα σχόλιά του πως προσπαθώ να μείνω στην επικαιρότητα, κάνω 15 διαφημίσεις. Για τι πράγμα μιλάς;».

Shaq calls Rudy Gobert "sensitive" and says he doesn't need to mention Gobert to stay relevant



“I got 15 commercials, tf you talking about?”



(🎥 @theOGsShow / https://t.co/U3H0C2xlBo ) pic.twitter.com/RwNf71eHHU