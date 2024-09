Σακίλ για Γκομπέρ: «Ο χειρότερος παίκτης του ΝΒΑ» (vid)

Ο Σακίλ Ο' Νιλ έχει εκφράσει πολλές φορές την άποψή του για τον Ρούντι Γκομπέρ και την... επανέλαβε λέγοντας ότι είναι ο χειρότερος παίκτης ever!

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο «Σακ» έχει επιτεθεί στον Γάλλο σέντερ, θεωρώντας ότι δεν αξίζει τα χρήματα που λαμβάνει από το συμβόλαιό του.

Αυτήν την φορά μιλώντας στο «Complex» ανέφερε για ποιον λόγο τον θεωρεί τον χειρότερο παίκτη όλων των εποχών: «Θα σας πω γιατί. Γιατί αν υπογράψεις συμβόλαιο για 250 εκατομμύρια δολάρια, δείξε μου τα 250. Βγάζουν όλα αυτά τα χρήματα και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν σέβομαι τέτοιους τύπους» σχολίασε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Κάθε φορά που κάνω αυτά τα σχόλια, οι άνθρωποι νομίζουν ότι τον μισώ, αλλά αυτά είναι γεγονότα. Υπάρχουν δάσκαλοι, πυροσβέστες γιατροί οι οποίοι έχουν πραγματικές δουλειές και δεν αμείβονται».

Shaq named his pick for the Worst NBA Player of All Time… 😶 pic.twitter.com/tsEqJFl2qP