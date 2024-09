O Στιβ Κερ μίλησε για το τι περιμένει να βιώσει όταν θα κοντραριστεί ξανά με τους Σέλτικς.

Πολύ θόρυβο σήκωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ο τρόπος που χρησιμοποίησε ο Στιβ Κερ τον Τζέισον Τέιτουμ. Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Σέλτικς είχε ελάχιστη συμμετοχή στα ματς και μάλιστα έπαιζε λιγότερα ακόμα και από τους συμπάικτες του στη Βοστώνη, Γουάιτ και Χόλιντεϊ. Τρελό αν σκεφτεί κανείς πως εκείνος είναι ο κορυφαίος παίκτης των Κελτών μαζί με τον Μπράουν.

Ο προπονητής των Γουόριορς μίλησε στο NBA και στάθηκε στο τι περιμένει να ζήσει στις επισκέψεις του στη Βοστώνη τη φετινή σεζόν. «Νομίζω πως θα είναι από... πάνω μου», ήταν τα λόγια του Κερ για το κοινό στη Βοστώνη.

Άλλωστε οι φίλοι των Σέλτικς είναι ένα από τα πιο δύσκολα κοινά στο ΝΒΑ και η ατμόσφαιρα στο ΤD Garden είναι καυτή στις περισσότερες περιπτώσεις.

Steve Kerr thinks Boston fans will be out to get him this season for benching Jayson Tatum in Paris 😅



“I think they’re going to be all over me.”



(via https://t.co/sXCeX5xzb7) pic.twitter.com/8Y1SqmBLg8