Ο Κλέι Τόμπσον είναι η καινούργια μεγάλη προσθήκη για τους Ντάλας Μάβερικς και ο «θρύλος» της ομάδας του Τέξας, Ντιρκ Νοβίτσκι έχει μόνο καλά λόγια να πει για τον χαρισματικό σουτέρ.

Οι Ντάλας Μάβερικς τη προηγούμενη σεζόν έφτασαν μέχρι τη «πηγή», αλλά νερό δεν ήπιαν, καθώς στους τελικούς του ΝΒΑ ηττήθηκαν από τους Μπόστον Σέλτικς με 4-1. Η ομάδα του Τέξας φέτος προχώρησε σε μια ποιοτική προσθήκη, φέρνοντας στο Ντάλας τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος παρά τα 34 του χρόνια αποτελεί σημαντική απειλή από τη γραμμή του τριπόντου. Για τον νέο σουτέρ της ομάδας, μίλησε ο «θρύλος» των Μάβερικς, Ντιρκ Νοβίτζκι, «αποθεώνοντας» των Καλιφορνέζο γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Γερμανού βετεράνου φόργουορντ:

«Είναι υπέροχο που ήρθε ο Τόμπσον. Έτυχε να τον γνωρίσω όταν μιλήσαμε λίγο στο all star game του 2019 αλλά και όταν παίξαμε με τους Γουόριορς στο Γκόλντεν Στέιτ την τελευταία μου χρονιά. Είναι πολύ καλός τύπος, πολύ χαλαρός, λατρεύει να ταιριάζει με κόσμο. Νιώθω ότι έχουμε πολύ καλή σχέση και τρέφουμε αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Νιώθω τιμή που ένας από τους «splash brothers» βρίσκεται εδώ με τους Μάβερικς τώρα».

