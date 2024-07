Στους Ντάλας Μάβερικς φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κλέι Τόμπσον.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κλέι Τόμπσον θα γίνει παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, μία φήμη η οποία κυκλοφορεί στις ΗΠΑ από τη στιγμή όπου έγινε γνωστό ότι ο ίδιος θα μείνει ελεύθερος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 34χρονος περιφερειακός θα ενταχθεί στην ομάδα από το Τέξας, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 3 σεζόν και με απολαβές 50 εκατ. δολαρίων, έχοντας επίσης player option.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κλέι Τόμπσον είχε κατά μέσο όρο 17,9 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 29,7 λεπτά εντός παρκέ. Πλέον η γραμμή των γκαρντ των Μάβερικς μοιάζει να αποκτά ακόμη περισσότερη δύναμη καθώς θα υπάρχει η τριάδα των Λούκα Ντόντσιτς, Κάιρι Ίρβινγκ και Κλέι Τόμπσον.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o