Ο Τσέισον Ραντλ θα λάβει μέρος στο training camp της Μινεσότα για να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ των λύκων.

Θα παλέψει για να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ο Τσέισον Ραντλ. Ο Αμερικανός γκαρντ που πέρυσι έπαιξε στην ΑΕΚ, ήρθε σε συμφωνία με τη Μινεσότα για συμβόλαιο Εxhibit 10 (μη εγγυημένο) όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο και θα συμμετέχει στο training camp της ομάδας. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να πείσει τους ανθρώπους των λύκων πως αξίζει μια θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν

Την αγωνιστική περίοδο 2023-24 είχε 10.3 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.7 στη Βasket League με την Ένωση, ενώ μέτρησε 11.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ στο BCL.

