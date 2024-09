Ο Στεφ Κάρι έχει προλάβει να γίνει... Μίδας μέσα στη δεκαετία των 2020s και έτσι ξεπέρασε σε αυτά τα τέσσερα χρόνια τα έσοδα που άλλοι έβγαζαν σε μία δεκαετία.

Ο Στεφ Κάρι δε γνωρίζει απο ηλικίες. Το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο φορώντας τη φανέλα της Team USA στο Παρίσι, ενώ τα τελευταία χρόνια η επιρροή του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ολοένα και αυξάνεται.

Με τον σταρ των «πολεμιστών» να βλέπει, φυσικά, όλους αυτούς τους κόπους του να ανταμείβονται. Ο Κάρι άλλωστε υπέγραψε και την επέκταση ενός έτους, έναντι 62.6$ εκατομμυρίων, αλλά ακόμα και αν αυτά δε συμπεριληφθούν, παραμένει ο παίκτης που έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα σε μία δεκαετία.

Και όλο αυτό παρότι διανύουμε μόλις τέσσερις σεζόν στα '20s. Τα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες στο NBA έχουν ανέβει κατακόρυφα και έτσι τα περίπου 229$ εκατομμύρια που έχει λάβει ο Στεφ από το 2020 και έπειτα, δίχως να υπολογίζεται η σεζόν που μας έρχεται, ξεπερνούν τα 226$ του ΛεΜπρόν τη δεκαετία του 2010.

Και με τον ρυθμό που ανεβαίνουν οι απολαβές των παικτών τα τελευταία χρόνια, οδεύουμε να βλέπουμε μυθικά ποσά στις συγκεκριμένες λίστες.

Stephen Curry has already made more money in the 2020s than any other player in any decade in NBA history.



This does NOT include 2024-25 salaries.