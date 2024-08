Ο Στεφ Κάρι συμφώνησε σε επέκταση ενός ακόμη έτους με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Στεφ Κάρι έκανε την κίνησή του. Έδειξε εμπιστοσύνη στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Και επέκτεινε το συμβόλαιό του για ένα ακόμη έτος, έναντι 62.6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Γουόριορς (αν εξαντλήσει τη συμφωνία) μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Η λογική υπαγορεύει ότι αυτό είναι και το τελευταίο συμβόλαιο του Κάρι, καθώς αν φτάσει στο φινάλε του θα είναι 39 ετών.

Θυμίζουμε ότι ο Κάρι αγωνίζεται στους Γουόριορς από το 2009 και μαζί τους έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC